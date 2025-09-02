Presidente de Israel viaja na quinta-feira ao Vaticano para encontro com Leão XIV

Herzog já agradeceu ao papa, durante cerimônia realizada em maio em Roma, por fazer um apelo pelo regresso ‘imediato’ de todos os reféns que ainda estão retidos na Faixa de Gaza pelo Hamas

Gints Ivuskans / AFP



O presidente de Israel, Isaac Herzog, viajará na quinta-feira (4) ao Vaticano para se encontrar com o papa Leão XIV e o secretário de Estado, o cardeal italiano Pietro Parolin, com quem falará sobre a luta contra o antissemitismo e os “esforços para conseguir a libertação” dos reféns do Hamas, segundo informou um comunicado da presidência israelense.

Herzog já agradeceu a Leão XIV, durante a cerimônia realizada em maio em Roma na qual o papa iniciou seu pontificado, por fazer um apelo pelo regresso “imediato” de todos os reféns que ainda estão retidos na Faixa de Gaza pelo Hamas.

Cinco meses depois, Herzog, que retornará a Israel na mesma quinta-feira à tarde, volta a visitar o Vaticano para abordar com Leão XIV e Parolin outros temas centrais como a proteção das comunidades cristãs no Oriente Médio e para debater outros “assuntos políticos”.

Depois, o presidente israelense visitará a Biblioteca e o Arquivo do Vaticano, e à tarde retornará a Israel, acrescentou a presidência sobre a visita de Herzog ao sucessor do papa Francisco, que ligava quase diariamente para a paróquia católica de Gaza e foi um fervoroso defensor da paz e do fim da ofensiva israelense na Faixa. Francisco chegou a pedir que a ofensiva de Israel fosse investigada como possível genocídio, o que gerou críticas por parte das autoridades israelenses.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, demorou três dias para expressar suas condolências quando o pontífice argentino faleceu no último mês de abril, e em seu funeral compareceu apenas o embaixador de Israel junto à Santa Sé. Por outro lado, Herzog compareceu à cerimônia de investidura de Leão XIV como novo papa.

Na semana passada, o pontífice americano pediu que “o direito humanitário em Gaza seja plenamente respeitado”, em particular “o uso indiscriminado da força e o deslocamento forçado de populações”, enquanto o governo de Israel quer tomar a Cidade de Gaza e que seus habitantes, mais de um milhão, se desloquem para o sul da Faixa, já saturada de deslocados forçados.

*Com informações da EFE

