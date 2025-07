Trump nega plano de demitir presidente do Fed, mas faz novas críticas

Republicano indicou que a mudança no comando do banco central americano poderá acontecer ‘nos próximos oito meses’, além de alegar que Powell ‘sempre foi atrasado’ e ‘deveria ter cortado os juros há muito tempo’

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (16) que não planeja demitir o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, mas não descarta essa possibilidade. “Ele faz um trabalho terrível, mas não, não estou falando isso”, respondeu o presidente. “Não descarto nada, mas acho pouco provável”, acrescentou. Republicano disse, no entanto, que a mudança no comando da instituição “acontecerá nos próximos oito meses”.

Donald Trump acusa Powell de não usar adequadamente os fundos para reformar as agências do Fed em Washington, obras que já custaram US$ 2,5 bilhões (R$ 13,92 bilhões), segundo o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca (OMB). “Não imaginei que gastaria US$ 2,5 bilhões em uma pequena ampliação do Fed”, disse ao repórteres na Casa Branca. “Isso é motivo para demissão?” “Acho que sim”, comentou anteriormente.

Trump critica Powell há vários meses por resistir à redução das taxas básicas de juros. Ele o chama de “Sr. Tarde Demais” ou “cabeça oca”, entre outros apelidos. Na terça-feira (15), pediu ao Fed que reduzisse suas taxas de juros, atualmente entre 4,25% e 4,50%, em três pontos percentuais.

Trump, durante encontro com o príncipe herdeiro do Bahrein, Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa, no Salão Oval da Casa Branca, alegou que Powell “sempre foi atrasado” nas decisões e “deveria ter cortado os juros há muito tempo”. “Ele cortou os juros para ajudar os democratas. Powell é terrível, já perdemos muitos dólares”, acrescentou. Também disse que “muitas pessoas querem o emprego de Powell, já me ligaram implorando para terem o trabalho”.

Segundo o índice do IPC divulgado na terça-feira, a inflação subiu para 2,7% em junho, longe da meta de 2% do banco central americano. O Fed mantém suas taxas inalteradas desde o início do ano, diante da persistência da inflação.

