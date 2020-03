Trump testa negativo para o novo coronavírus

EFE O presidente norte-americano havia informado no sábado, durante entrevista coletiva na Casa Branca, que havia se submetido ao teste



O exame que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez para saber se havia contraído o novo coronavírus deu negativo. A afirmação foi feita pelo médico presidencial, Sean Conley, em comunicado divulgado no sábado (14) pela Casa Branca.

A suspeita de que Trump pudesse ter contraído o vírus nasceu após ele ter contato com a comitiva presidencial que acompanhou Jair Bolsonaro à Flórida.

Alguns integrantes dessa delegação, como o chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) da presidência brasileira, Fabio Wajngarten, tiveram resultado positivo para a Covid-19, doença transmitida pelo coronavírus.

“Divulgo as seguintes informações com a permissão do presidente Trump. Ontem à noite, após uma conversa detalhada com o presidente sobre os testes da Covid-19, ele decidiu prosseguir. Nesta noite, recebi a confirmação de que o teste deu negativo”, disse o médico presidencial.

“Uma semana depois de jantar com a delegação brasileira em Mar-a-Lago, o presidente ainda está livre de sintomas”, acrescentou o médico.

Segundo dados de autoridades municipais, estaduais e federais, os EUA registraram 50 mortes e mais de 2.400 casos de contágio pelo novo vírus. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), há 142.649 casos confirmados e 5.393 mortes em decorrência da Covid-19.

*Com informações da EFE.