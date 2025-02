Friedrich Merz defende fortalecer laços com Estados Unidos diante de desafios globais

Novo chanceler da Alemanha expressou sua intenção de convencer Trump e representantes dos EUA de que há um interesse mútuo em ter boas relações transatlânticas

INA FASSBENDER / AFP O chanceler conservador eleito na Alemanha, Friedrich Merz



O recém-eleito chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que representa o partido União Democrática Cristã (CDU), expressou sua intenção de persuadir os Estados Unidos sobre a relevância de manter relações transatlânticas saudáveis. Durante uma coletiva de imprensa após um dia das eleições parlamentares alemã, Merz revelou que já teve um diálogo com o presidente francês, Emmanuel Macron, a respeito dos tópicos que serão abordados em sua conversa com o presidente americano, Donald Trump.

Merz enfatizou a necessidade de se preparar para o pior cenário nas relações com os Estados Unidos, destacando a importância de uma abordagem cautelosa. Ele se comprometeu a ser um chanceler que representa todos os cidadãos alemães, independentemente de suas afiliações políticas. O novo líder também manifestou o desejo de formar uma aliança com o Partido Social-Democrata (SPD) para fortalecer sua governança.

O chanceler eleito acredita que a colaboração entre os partidos é essencial para enfrentar os desafios que a Alemanha pode encontrar no cenário internacional. Merz está ciente de que a dinâmica com os EUA é crucial e pretende trabalhar para garantir que os interesses da Alemanha sejam bem representados nas discussões com a administração americana.

