Trump diz ter obrigação de nomear sucessor para vaga de Ruth Bader Ginsburg

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou neste sábado, 19, que deve nomear um sucessor para a cadeira da juíza Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte americana. A magistrada morreu nesta sexta, aos 87 anos, vítima de complicações de um câncer no pâncreas. “Temos a obrigação de fazer isso, sem atraso”, escreveu, em publicação no Twitter endereçada ao Partido Republicano. Ao comentar a morte de RBG, o líder norte-americano afirmou que ela foi “uma titã da lei”, expressou luto e ofereceu orações aos familiares.

.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020