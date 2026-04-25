Trump parabeniza Serviço Secreto e posta foto de suspeito de ataque detido

Segundo o republicano, o homem é um morador da Califórnia e ‘está muito doente’

Reprodução/TruthSocial/DonaldTrump Suspeito de ataque em jantar com Trump é detido



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou, na noite deste sábado (25), uma foto do suspeito do ataque a tiros em um jantar com jornalistas e correspondentes na Casa Branca detido. Segundo o republicano, o homem é um morador da Califórnia e “está muito doente”. A publicação foi feita por meio da Truth Social.

Trump também parabenizou o serviço secreto rápido trabalho na detenção do suspeito. “Serviço Secreto e as forças de segurança fizeram um trabalho fantástico”, disse. O presidente precisou ser retirado do jantar com jornalistas promovido pela Associação dos Correspondentes da Casa Branca, no hotel Washington Hilton após tiros serem ouvidos.

“Foi uma noite e tanto em Washington. O Serviço Secreto e as forças de segurança fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e coragem”, disse Trump. “O atirador foi detido, e eu recomendei que “DEIXEM O SHOW CONTINUAR”, mas serei totalmente orientado pelas forças de segurança. Eles tomarão uma decisão em breve. Independentemente dessa decisão, a noite será bem diferente do que estava planejado, e nós simplesmente vamos ter que fazer isso de novo”, acrescentou.

Foi ao sair deste mesmo hotel, em 30 de março de 1981, que o então presidente Ronald Reagan sofreu um atentado a tiros.

O âncora da CNN Wolf Blitzer, que estava no jantar, afirmou que as autoridades ordenaram a evacuação do local, apesar de a organização ter dito anteriormente que o evento continuaria.

A CNN mostrou imagens do momento em que Trump foi retirado da sala por seguranças. Ele parece cair logo após levantar da cadeira, amparado pelos agentes, mas se ergue logo em seguida.

*Com informações do Estadão Conteúdo