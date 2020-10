Trump passa bem e apresenta anticorpos contra coronavírus, diz boletim

Atualização sobre saúde do presidente dos Estados Unidos foi dada na tarde desta quarta-feira por meio de boletim médico

EFE/EPA/JUSTIN LANE Presidente dos Estados Unidos não apresenta mais febre



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não apresenta mais sintomas do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e já tem anticorpos contra a doença registrados. A informação foi dada na tarde desta quarta-feira, 7, em um boletim de saúde do médico Sean P. Conley. Segundo Conley, ele está livre de febre e dos sintomas há mais de 24 horas e não precisou de auxílio suplementar como oxigênio para realizar atividades básicas do dia a dia.

“O presidente demonstrou níveis detectáveis de anticorpos do Sars-CoV-2 em análises de amostras da segunda-feira; Os níveis iniciais eram indetectáveis. Vamos continuar a monitorar e dar mais informações assim que soubermos mais”, afirmou a nota. Após ser internado no fim de semana, Trump voltou para casa na segunda-feira, 5. Ao longo do dia, ele fez uma série de publicações nas redes sociais criticando a mídia e convocando eleitores para votar.

A eleição presidencial nos Estados Unidos será realizada no dia 3 de novembro. Nesta quarta-feira, um debate entre os vices de Trump, Mike Pence, e do candidato democrata Joe Biden, Kamala Harris, será realizado em Salt Lake City. Para garantir a segurança dos participantes contra o coronavírus, mais de 50 policiais estão quarentenados.