Trump pede libertação de mulheres como gesto para o início das negociações com Irã

O presidente norte-americano compartilhou fotos de quem estariam sob a ameaça de um enforcamento pelo país persa

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou que líderes iranianos estarão em breve em negociações com representantes do governo norte-americano, enquanto pediu um gesto, apelando para libertação de mulheres que estariam sob a ameaça de um enforcamento pelo país.

“Aos líderes iranianos, que em breve estarão em negociações com meus representantes: eu agradeceria imensamente a libertação dessas mulheres. Tenho certeza de que eles respeitarão o fato de vocês terem feito isso. Por favor, não lhes façam mal! Seria um ótimo começo para nossas negociações!!!“, disse Trump em publicação na Truth Social nesta terça-feira (21).

A publicação do presidente replica um outro registro com foto de mulheres.

Ataques a democratas e à imprensa

O presidente norte-americano voltou a criticar e atacar parlamentares democratas e veículos da imprensa norte-americana.

“Jamais permitam que os democratas traidores, como Hakeem Jeffries, com seu QI baixo, ou Chuck Schumer, o chorão, ou a mídia de notícias falsas totalmente corrupta, como o farsante e decadente Wall Street Journal, o falido New York Times (assinaturas em queda livre!), ou o moribundo ’60 Minutes’, menosprezem ou critiquem a Operação Martelo da Meia-Noite, que destruiu completamente os locais de poeira nuclear a ponto de o sanguinário Irã não conseguir acessá-los ou desenterrá-los”, disse em outra publicação no Truth Social.

Em junho de 2025, Força Aérea dos EUA realizou ataques a vários locais nucleares no Irã em uma operação chamada Martelo da meia-noite.