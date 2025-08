Trump pode distribuir parte do dinheiro do ‘tarifaço’ para americanos de baixa e média renda

Republicano sugeriu a criação de um programa semelhante ao Bolsa Família brasileiro, com o objetivo de compensar os efeitos indiretos das tarifas

Trump destacou que os americanos merecem esse retorno, especialmente diante do impacto econômico das medidas protecionistas



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou recentemente a possibilidade de redistribuir parte das receitas obtidas com tarifas impostas a países como China, Índia, México e Brasil para americanos de baixa e média renda. Durante um evento em Ohio, Trump sugeriu a criação de um programa semelhante ao Bolsa Família brasileiro, com o objetivo de compensar os efeitos indiretos das tarifas, como o aumento dos preços de produtos importados. Ele destacou que os americanos merecem esse retorno, especialmente diante do impacto econômico das medidas protecionistas que têm elevado tarifas sobre itens estratégicos.

As tarifas, que já geraram mais de 90 bilhões de dólares em arrecadação nos primeiros sete meses de 2025, têm afetado principalmente China e Brasil. Especialistas em política comercial consideram a redistribuição desses valores uma medida inusitada, que exigiria aprovação do Congresso, atualmente dividido entre republicanos e democratas. Analistas veem na proposta um viés eleitoral, com Trump buscando conquistar o eleitorado operário dos estados do Rust Belt, afetados pela inflação e perda de competitividade industrial. No entanto, a Casa Branca ainda não apresentou detalhes técnicos sobre o mecanismo de distribuição, que permanece como uma ideia sem cronograma ou definição jurídica.

A proposta de Trump gerou críticas e foi vista como uma medida populista. Comentaristas apontam que, em vez de prometer redistribuir as receitas tarifárias, o presidente deveria focar em negociar as tarifas para evitar os efeitos negativos na população americana. A falta de planejamento e organização na proposta foi destacada, com comparações ao Bolsa Família brasileiro, que enfrenta críticas por ser uma solução paliativa em vez de estrutural. A expectativa é que a proposta de Trump, ainda sem formalização, seja vista como uma tentativa de acalmar a opinião pública e melhorar sua popularidade em meio a um cenário econômico desafiador.