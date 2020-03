EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Donald Trump realizou testes para o novo coronavírus e aguarda os resultados



O presidente norte-americano, Donald Trump, usou neste sábado (14) a sua conta no Twitter para publicar um vídeo que faz referências à bandeira da Itália.

O país europeu é considerando, atualmente, o epicentro do novo coronavírus, após declaração feita pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na sexta-feira (13).

Por meio da rede social, Trump publicou um vídeo em que aviões sincronizados colorem os céus com as cores da bandeira italiana. Na legenda da publicação, o presidente declarou: “Os Estados Unidos amam a Itália”.

THE UNITED STATES LOVES ITALY! pic.twitter.com/DESUJ4QM41 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2020

Ainda neste sábado, Donald Trump também declarou que realizou os testes para coronavírus. O presidente norte-americano aguarda os resultados, previstos para os próximos dias.

Casos na saúde

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na sexta-feira que, com o aumento do número de casos do Covid-19 em território italiano, o país passou a ser considerado o atual epicentro da doença. A definição acontece após a China registrar, nos últimos dias, diminuição da contaminação pelo vírus.

Por conta do possível colapso no sistema de saúde, governo italiano prevê um risco eminente aos idosos. O país registrou, em um intervalo de 24 horas, mais de 2,500 novos casos do novo coronavírus e 250 mortes pela doença.