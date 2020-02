Trump presta condolências a vítimas de tiroteio em Milwaukee, nos EUA

A Polícia de Milwaukee, cidade no Estado americano de Wisconsin, divulgou no Twitter que atendeu na tarde desta quarta-feira (26) a um chamado devido a uma ocorrência nas instalações da cervejaria Molson Coors Beverage Company.

A imprensa local fala que foi um tiroteio com ao menos sete mortes, mas a polícia ainda não confirma. Em coletiva à imprensa sobre a disseminação internacional do novo coronavírus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou o ocorrido em Milwaukee.

“Gostaria de expressar minhas condolências às vítimas e famílias em Milwaukee, Wisconsin, onde mais cedo um assassino abriu fogo contra [funcionários] da cervejaria Molson Coors, tirando a vida de cinco pessoas, e deixou outras feridas, algumas em estado grave. Estamos de coração partido por eles”.

Pelo Twitter, a cervejaria Molson Coors afirma que acompanha a situação e trabalha com a polícia. “Nossa principal prioridade são nossos funcionários e forneceremos atualizações em conjunto com a polícia, conforme for possível.”

There is an active situation at our Milwaukee facility and we are working closely with the Milwaukee Police Department. Our top priority is our employees and we’ll provide updates in conjunction with the police as we are able.

— Molson Coors Beverage Company (@MolsonCoors) February 26, 2020