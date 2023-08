Trump propõe que julgamento por acusações federais comece em 2026

Proposta surge em um momento em que o procurador especial Jack Smith pressiona para que o julgamento deste caso comece em 2 de janeiro de 2024

Bryan R. Smith / AFP Ex-presidente dos EUA, Donald Trump, chega antes de sua acusação no Tribunal Federal de Manhattan, na cidade de Nova York



Os advogados do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propuseram, nesta quinta-feira, 17, agendar o julgamento por acusações federais de conspiração para reverter as eleições de 2020 para abril de 2026. A proposta surge em um momento em que o procurador especial Jack Smith pressiona para que o julgamento deste caso comece em 2 de janeiro de 2024, uma das quatro investigações criminais que Trump enfrenta em meio à sua campanha para voltar à Casa Branca. “O interesse público se baseia na justiça e em um julgamento justo, não em um julgamento apressado”, afirmaram os advogados do ex-presidente na solicitação. Os advogados argumentam que levaria meses para processar os documentos do caso e que começar o julgamento em janeiro implicaria em ler “Guerra e Paz”, de Lev Tolstói, 78 vezes por dia, ou seja, “99.762 páginas por dia”. A juíza decidirá a data do julgamento em 28 de agosto. “A data de julgamento proposta pelo governo (2 de janeiro) representa um equilíbrio apropriado entre o direito do acusado de preparar sua defesa e o forte interesse público em ter um julgamento expedito no caso”, disse previamente Smith em sua petição ao tribunal. Esta é a acusação penal mais grave das quatro que Trump enfrenta, incluindo uma por violar as leis de financiamento de campanhas eleitorais por supostamente ocultar pagamentos para silenciar uma estrela pornô. Trump também é acusado de manuseio indevido de dezenas de documentos sigilosos que retirou da Casa Branca ao deixar a presidência, incluindo planos militares e segredos nucleares, e de conspirar com sua equipe para ocultá-los dos investigadores.

*Com informações da AFP.