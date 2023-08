Bolsonaro viaja nesta sexta-feira para Goiânia

Ex-presidente deve comparecer à sessão solene na Assembleia Legislativa de Goiás onde receberá o Título Honorífico de Cidadania Goiana

Reprodução/Jovem Pan News Jair Bolsonaro manterá agenda mesmo em meio a pedido de Moraes



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou à Jovem Pan que manterá a sua agenda nesta sexta-feira, 18, em Goiás, em meio à determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-presidente e da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e das denúncias do hacker Walter Delgatti em depoimento na CPMI do 8 de Janeiro. Na agenda de Bolsonaro em Goiânia, estão marcados encontros, durante todo o dia, com autoridades políticas e empresariais, além de lideranças do agronegócio. Também está prevista uma solenidade em que ele receberá o Título Honorífico de Cidadania Goiana na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) às 19h (horário de Brasília). As informações são do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News.

Na tarde desta quinta-feira, Bolsonaro comentou as falas de Delgatti sobre ele ter pedido ao hacker que assumisse responsabilidade sobre grampos que teriam sido colocados pelo próprio governo contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. “Tem fantasia aí. Eu só encontrei com ele uma vez no café da manhã [no Alvorada], não falei com ele no telefone em momento algum. Como ele pode ter certeza de um grampo? Nós desconhecemos isso”, disse com exclusividade à Jovem Pan. No período da noite, o ministro Moraes determinou o bloqueio nas contas bancárias no âmbito das investigações do esquema de venda de joias e presentes entregues por autoridades ao Brasil.