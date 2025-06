Trump prorroga por 90 dias prazo para venda do TikTok nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (19) a prorrogação por mais 90 dias do prazo para que a empresa chinesa ByteDance venda o controle do TikTok, rede social muito popular no país. A nova data limite é 17 de setembro, segundo publicação feita por Trump na plataforma Truth Social. A ampliação do prazo é a terceira desde que o Congresso americano aprovou, em 2024, uma lei que prevê o banimento do TikTok caso a ByteDance mantenha o controle da operação nos EUA.

A medida é justificada por parlamentares e membros do governo como uma forma de proteger dados dos usuários e a segurança nacional. Na terça-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, já havia antecipado que Trump assinaria um novo decreto, alegando que ele “não quer que o TikTok desapareça”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com veículos de imprensa americanos, um possível acordo para reestruturar a empresa foi discutido em abril. O plano envolveria a separação da unidade TikTok US do grupo ByteDance e uma redistribuição do capital. Pelo modelo, investidores não chineses passariam a deter 80% das ações, enquanto a ByteDance manteria os 20% restantes.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira