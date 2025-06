Forças de segurança do México descobrem túnel clandestino em fronteira com EUA

Túnel, de 350 metros de comprimento, foi localizado por soldados e policiais no interior de uma residência, onde também foram encontradas ‘diversas doses de metanfetamina’

Photo by Alex COSSIO / AFP Uma casa de dois andares onde as autoridades mexicanas encontraram um túnel clandestino é fotografada no bairro de Nueva Tijuana, em Tijuana, estado da Baixa Califórnia, México



Forças de segurança do México encontraram um túnel clandestino na cidade fronteiriça de Tijuana, no noroeste do país, que liga à localidade americana de San Diego, informaram as autoridades nesta quarta-feira (18). Essas passagens subterrâneas costumam ser utilizadas por criminosos para o tráfico de pessoas e drogas ao longo da fronteira de aproximadamente 3.100 km entre ambos os países. O túnel, de 350 metros de comprimento, foi localizado por soldados e policiais no interior de uma residência, onde também foram encontradas “diversas doses de metanfetamina”, informou a Secretaria de Segurança federal em comunicado.

A operação foi realizada “em coordenação” com autoridades dos Estados Unidos, disse a jornalistas Laureano Carrillo, secretário de Segurança do estado de Baja California. Em janeiro, forças de segurança de ambos os países encontraram um túnel clandestino que ligava a mexicana Ciudad Juárez (norte) com El Paso, no estado do Texas. O governo mexicano multiplicou as prisões e apreensões de drogas em meio às ameaças do presidente americano, Donald Trump, de impor tarifas ao México sob a alegação de que o país vizinho permite a entrada de drogas e migrantes irregulares a seu território.

