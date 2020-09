Trump recebe vaias em visita ao velório de juíza da Suprema Corte; assista

Usando máscaras, Donald Trump e a primeira-dama ficaram de pé de cada lado do caixão de Ginsburg e mantiveram um minuto de silêncio, enquanto as vaias da multidão em frente à Suprema Corte cresciam

EFE/EPA/Stefani Reynolds Donald Trump é o atual presidente dos EUA



Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump não foi bem recebido no velório de Ruth Bader Ginsburg, juíza da Suprema Corte que morreu na sexta-feira passada. Em rápida aparição, o líder norte-americano foi vaiado por uma multidão, que está revoltada com o fato do republicano querer indicar um substituto antes das eleições de novembro. Trump e a esposa, Melania, fizeram uma curta visita à Suprema Corte, onde o caixão da magistrada, um ícone do movimento feminista nos EUA, está localizado desde a última quarta-feira, 22.

Usando máscaras, Donald Trump e a primeira-dama ficaram de pé de cada lado do caixão de Ginsburg e mantiveram um minuto de silêncio, enquanto as vaias da multidão em frente à Suprema Corte cresciam. “Vamos votar para vá embora”, gritavam os cidadãos repetidamente, até que Trump deu meia-volta e entrou no edifício do tribunal. As dezenas de pessoas que gritavam esperavam na fila para se aproximar do caixão de Ginsburg. Quando a limousine do presidente se aproximou, eles também gritaram: “Respeitem o desejo dela”.

Com essa frase, os críticos de Trump se referiram à mensagem que a juíza deixou antes de morrer. Ginsburg expressou que seu “desejo mais fervoroso” era “não ser substituída até que haja um novo presidente”, após as eleições de 3 de novembro. Ginsburg, uma dos quatro juízes progressistas da Suprema Corte, estava ciente de que se Trump a substituísse, o equilíbrio do tribunal poderia inclinar fortemente para a direita, com seis magistrados de linha conservadora e apenas três progressistas. Trump já deixou claro que não pretende atrasar a nomeação e que planeja anunciá-la neste sábado, depois de garantir que reduziu sua lista para cinco candidatas, todas mulheres.