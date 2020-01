Trump reitera ameaças ao Irã e fala em resposta ‘rápida e desproporcional’

Logo depois de novos foguetes atingirem a área da embaixada americana em Bagdá, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã. Através do Twitter, o mandatário afirmou que irá dar uma resposta “rápida e, talvez, desproporcional” em caso de ataques iranianos aos cidadãos estadunidenses.

“Esse post servirá como uma notificação para o Congresso dos Estados Unidos, que se o Irã atacar qualquer pessoa ou alvo dos EUA, os Estados Unidos reagirão rapidamente, e talvez, de maneira desproporcional. Esse aviso legal não é necessário, mas é concedido mesmo assim!”, escreveu.

No sábado (4), Trump fez uma série de tuítes com ameaças ao Irã afirmando que tem 52 alvos na mira caso o país resolva atacar americanos, como retaliação pela morte do general Qassem Soleimani.

“Que sirva de alerta de que se o Irã atacar quaisquer americanos ou instalações americanas, nós temos 52 locais iranianos como alvo (representando 52 reféns americanos feitos pelo Irã muitos anos atrás), alguns deles de alto nível e grande importância para o Irã e para a cultura iraniana, e esses alvos, e o próprio Irã serão atingidos muito rápido e com muita força. Os Estados Unidos não querem mais ameaças!”, afirmou, também via redes sociais.

