Trump repete com rei Charles III gafe que cometeu com Elizabeth II durante visita oficial ao Reino Unido

Durante cerimônia no Castelo de Windsor, presidente norte-americano caminhou à frente do monarca enquanto ambos conversavam com integrantes da Guarda Real

  • 17/09/2025 16h31
Photo by Andrew Matthews / POOL / AFP donald trump e charles III Rei britânico Charles III (E) e o presidente dos EUA, Donald Trump (D) falam com militares após uma cerimônia militar de retirada no gramado leste do Castelo de Windsor, em Windsor

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a protagonizar uma gafe em encontro com a família real britânica. Durante cerimônia no Castelo de Windsor, nesta quarta-feira (17), o presidente norte-americano caminhou à frente do rei Charles III enquanto ambos conversavam com integrantes da Guarda Real. O gesto quebrou o protocolo e repetiu o mesmo erro cometido pelo republicano em 2018, quando se adiantou à rainha Elizabeth II em situação semelhante.

Na visita anterior, Trump já havia causado constrangimento ao deixar Elizabeth esperando mais de dez minutos, cumprimentá-la sem a tradicional reverência e, posteriormente, ultrapassá-la durante a inspeção da Guarda de Honra, virando-lhe as costas. A atitude foi duramente criticada pela imprensa britânica na época.

A visita de Estado de Trump e da primeira-dama Melania ao Reino Unido, marcada por rituais de pompa e protocolo, tem como objetivo estreitar relações com o governo britânico. Ainda assim, o republicano voltou a chamar atenção por desrespeitar a etiqueta real em um dos momentos mais simbólicos da recepção.

Outras gafes de presidentes dos EUA

Bush se expressa mal

O presidente George W. Bush recebeu a rainha Elizabeth II na Casa Branca em 2007. Após a chegada dela, Bush fez um discurso de boas-vindas no qual se expressou mal, retratando a rainha como muito mais velha do que ela era. “Você ajudou nossa nação a comemorar seu bicentenário em 17… em 1976”, disse Bush, fazendo com que a multidão explodisse em risadas. Ele então se virou para a rainha, e os dois trocaram um olhar. “Ela me lançou um olhar que só uma mãe poderia dar a um filho”, disse ele.

Michelle Obama dá o primeiro passo

Quando os Obamas visitaram a família real, em 2009, a primeira-dama Michelle Obama colocou a mão nas costas da rainha Elizabeth II, quebrando o protocolo de que a rainha não deve ser tocada a menos que ela faça o primeiro movimento. Apesar de Michelle ter feito o primeiro contato, a rainha retribuiu o gesto colocando a mão nas costas da primeira-dama também.

O brinde de Barack Obama

O presidente Barack Obama estava no meio de um brinde durante um jantar no Palácio de Buckingham, em 2011, quando a orquestra inesperadamente começou a tocar “God Save the Queen” (“Deus, salve a Rainha”, o hino britânico). Em vez de interromper o brinde para deixar a música terminar, o presidente continuou com o discurso. Quando o presidente terminou o brinde, a rainha esperou o hino terminar antes de levantar a taça.

*Com informações do Estadão Conteúdo
