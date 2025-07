Trump retira EUA das reformas da OMS para combater pandemias

Chefe da diplomacia americana e secretário de saúde criticaram mudanças em comunicado e falaram que elas ‘representam risco de interferência injustificada’

EFE/EPA/WILL OLIVER Donald Trump anunciou que Estados Unidos se retiraram das mudanças acordadas pelos países da OMS



O governo do presidente Donald Trump informou, nesta sexta-feira (18), que os Estados Unidos rejeitaram as mudanças acordadas em 2024 pelos países da Organização Mundial da Saúde (OMS) nas medidas para combater pandemias por considerar que violam sua soberania. Após retornar ao poder em 20 de janeiro, Trump decidiu retirar os Estados Unidos deste organismo da ONU, mas o Departamento de Estado especificou que as emendas aos regulamentos do ano passado ainda eram vinculantes para o país.

O chefe da diplomacia, Marco Rubio, e o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy, muito crítico em relação às vacinas, criticaram as mudanças em um comunicado. “Representam um risco de interferência injustificada” no “direito soberano nacional de elaborar nossa política de saúde”, afirmam. “Colocamos os americanos em primeiro lugar em todas as nossas ações e não toleraremos políticas internacionais que infrinjam a liberdade de expressão, a privacidade ou as liberdades pessoais dos americanos”, acrescentam.

Rubio e Kennedy desvincularam os Estados Unidos de uma série de emendas aos regulamentos sanitários internacionais que proporcionam um marco legal para combater doenças, acordadas no ano passado na Assembleia Mundial da Saúde em Genebra. As emendas introduzem a noção de “urgência pandêmica” e mais “solidariedade e equidade”, segundo a OMS. Em sua oposição às emendas, Rubio e Kennedy também argumentam que as mudanças “não abordam adequadamente a suscetibilidade da OMS à influência política e à censura, especialmente da China, durante os surtos”.

Com informações da AFP

Publicada por Felipe Dantas