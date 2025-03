Trump revoga permissão temporária de permanência nos EUA de mais de 500 mil imigrantes

Decisão afeta cidadãos de Cuba, Venezuela, Haiti e Nicarágua, que foram beneficiados pelo programa CHVN, adotado pelo governo de Joe Biden

SAMUEL CORUM/EFE/EPA Mais de meio milhão de imigrantes podem ser afetados pela decisão de Trump



O presidente Donald Trump tomou a decisão de cancelar a autorização temporária de permanência nos Estados Unidos para mais de 500 mil imigrantes beneficiados por um programa adotado pelo seu antecessor, Joe Biden, incluindo cidadãos de Cuba, Venezuela, Haiti e Nicarágua. Essa medida afeta diretamente aqueles que estavam amparados pelo programa CHVN, que permitia a permanência no país por um período de até dois anos, desde que os imigrantes tivessem um patrocinador nos EUA.

Os beneficiários do programa que não conseguirem apresentar uma justificativa legal para continuar nos Estados Unidos terão até o dia 24 de abril para deixar o país. Caso contrário, estarão sujeitos a processos de deportação. Essa mudança gera preocupação entre as comunidades afetadas, que agora enfrentam a incerteza sobre seu futuro.

O programa CHVN foi implementado em 2022 pelo presidente Joe Biden, com o objetivo de mitigar a imigração irregular e oferecer uma alternativa segura para aqueles que buscam refúgio. No entanto, Trump argumenta que essa iniciativa representa um “abuso” das políticas humanitárias, desafiando a abordagem do governo atual em relação à imigração.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, a administração Trump está considerando a revogação da permissão temporária concedida a cerca de 240 mil ucranianos que deixaram seu país devido à guerra. Essa possível ação pode intensificar ainda mais as tensões em torno das políticas de imigração e as respostas humanitárias dos Estados Unidos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira