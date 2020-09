Trump se defende e diz que pagou ‘milhões de dólares em impostos’

O “The New York Times” revelou, no último final de semana, que o presidente dos Estados Unidos pagou apenas 750 dólares em imposto no período entre os anos 2016 e 2017

Chris Kleponis/EFE Donald Trump é o atual presidente dos EUA



O “The New York Times” revelou, no último final de semana, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pagou apenas 750 dólares em imposto no período entre os anos 2016 e 2017. Nesta segunda-feira, o mandatário se defendeu da reportagem, atacou um dos principais jornais dos Estados Unidos e afirmou que pagou “milhões de dólares” em taxas. “A mídia Fake News, assim como a época das eleições de 2016, está trazendo à tona meus impostos e todos os tipos de outras bobagens com informações obtidas ilegalmente e apenas más intenções. Eu paguei muitos milhões de dólares em impostos, mas tinha direito, como todo mundo, a depreciação e créditos fiscais”, disse através do Twitter.

De acordo com Trump, o “The New York Times” não apurou as informações sobre suas contas. “Além disso, se você olhar para os ativos extraordinários de minha propriedade, o que o Fake News não fez, estou extremamente mal alavancado – tenho muito pouca dívida em comparação com o valor dos ativos. Muitas dessas informações já estão arquivadas, mas há muito digo que posso divulgar. Demonstrações Financeiras, a partir do momento em que anunciei que iria concorrer à Presidência, mostrando todos os bens, bens e dívidas. É uma declaração muito IMPRESSIONANTE e também mostra que sou o único presidente registrado a desistir de meus $ 400.000 anuais mais o salário presidencial!”, completou.

A denúncia de que Trump está deixando de pagar impostos pode afetar a campanha do republicano, que tentará a reeleição no dia 3 de novembro. Atualmente, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, o democrata Joe Biden está à frente na corrida eleitoral.