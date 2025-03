Trump se reúne com executivos e bancos para debater tarifas comerciais

Na semana passada, presidente dos EUA disse que pode haver um ‘período de ajuste’ à medida que as taxas entrem em vigor

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS /POOL Desde a vitória de Trump, havia um clima de otimismo entre os líderes do setor bancário



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agendou para esta terça-feira (11) um encontro com executivos de grandes corporações do setor econômico. A reunião ocorre em um contexto de incertezas, exacerbadas pelas políticas tarifárias adotadas e pela recente queda nas bolsas de valores do país, que gerou preocupações sobre uma possível recessão.

Desde a vitória de Trump, havia um clima de otimismo entre os líderes do setor bancário. No entanto, a atual situação econômica trouxe à tona receios sobre uma desaceleração. Na última semana, o presidente mencionou a necessidade de um “período de ajuste” em decorrência da implementação das tarifas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Business Roundtable, que organiza o encontro, é composta por diretores executivos de importantes instituições financeiras. Entre os participantes estão Chuck Robbins, CEO da Cisco, que preside a entidade, além de figuras proeminentes como Jamie Dimon, do JPMorgan Chase & Co., e Jane Fraser, do Citigroup.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos