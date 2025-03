Trump anuncia tarifas em dobro sobre aço e alumínio canadense

Decisão é uma resposta à nova taxa imposta pela província de Ontário sobre a eletricidade exportada para estados americanos; ‘entrará em vigor amanhã de manhã, 12 de março’, disse o republicano

AARON SCHWARTZ/EFE/EPA Trump também sinalizou que poderá elevar outras tarifas a partir de 2 de abril



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (11) que irá aumentar as tarifas sobre o aço e o alumínio provenientes do Canadá, elevando-as para 50%. Essa decisão é uma resposta à nova taxa imposta pela província de Ontário sobre a eletricidade exportada para três estados americanos. “Isso entrará em vigor AMANHÃ DE MANHÃ, 12 de março”, disse o republicano através das redes sociais. A província de Ontário decidiu implementar uma taxa de C$ 10 por megawatt-hora na eletricidade que é exportada, uma medida que surgiu após os Estados Unidos terem estabelecido tarifas sobre produtos canadenses.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Essa ação provocou a reação de Trump, que vê a nova taxa como uma afronta às relações comerciais entre os dois países. Além do aumento nas tarifas sobre aço e alumínio, Trump também sinalizou que poderá elevar outras tarifas a partir de 2 de abril. Essa possibilidade está condicionada à retirada das tarifas canadenses sobre laticínios e outros produtos norte-americanos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira