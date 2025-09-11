Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump solicita apelação para remover Cook do conselho do Fed antes de decisão de juros

Trump solicita apelação para remover Cook do conselho do Fed antes de decisão de juros

Republicanos do Senado estão pressionando para confirmar Stephen Miran, indicado pelo presidente dos EUA, para uma vaga aberta na diretoria do banco central norte-americano

  • 11/09/2025 18h58
EFE/EPA/AARON SCHWARTZ/POOL Donald Trump participa de uma reunião de gabinete na Sala do Gabinete da Casa Branca em Washington Trump tentou demitir Cook em 25 de agosto

A administração Trump pediu a um tribunal de apelações que remova Lisa Cook do conselho de diretores do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) até segunda-feira (15), antes da próxima votação do banco central sobre as taxas de juros. O pedido representa um esforço extraordinário da Casa Branca para moldar o conselho antes que o comitê do Fed se reúna na próxima terça e quarta-feira.

Ao mesmo tempo, os republicanos do Senado estão pressionando para confirmar Stephen Miran, indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para uma vaga aberta na diretoria do BC, o que pode acontecer já na segunda-feira.

Trump tentou demitir Cook em 25 de agosto, mas um juiz federal decidiu essa semana que a remoção era ilegal. O republicano acusou a diretora de fraude hipotecária porque ela aparentemente declarou duas propriedades como “residências principais” em julho de 2021.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

