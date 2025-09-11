FBI oferece US$ 100 mil por informações sobre assassinato de Charlie Kirk e divulga fotos de foragido

Ativista republicano de 31 anos, aliado do presidente Donald Trump, morreu na quarta-feira (10) após ser baleado no pescoço enquanto discursava em um evento na Utah Valley University

Reprodução / X O assassinato chocou os americanos, ainda sob tensões políticas meio ano após o início do segundo mandato de Trump



As autoridades americanas divulgaram nesta quinta-feira (11) duas imagens de um homem procurado pelo assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, enquanto prossegue uma busca frenética na qual até agora foi encontrada uma arma que se acredita ter sido usada no crime. Kirk, um influenciador republicano de 31 anos aliado do presidente Donald Trump, morreu na quarta-feira (10) após ser baleado enquanto falava em um evento na Utah Valley University, na pequena localidade de Orem.

Um rifle de alta potência que se acredita ter sido utilizado no crime foi encontrado em uma área de floresta, declarou Robert Bohls, diretor local do FBI. O FBI, que qualificou o crime de “ataque seletivo”, disse ainda que o suspeito parecia ser jovem e que existem “boas imagens” em vídeo.

Duas fotos de um homem descrito como relevante para a investigação foram publicadas no X. As imagens mostram um homem com boné preto, óculos escuros e uma camiseta preta com uma estampa que parece ser a bandeira dos Estados Unidos. O assassinato chocou os americanos, ainda sob tensões políticas meio ano após o início do segundo mandato de Trump.

FBI oferece até US$ 100 mil por informações sobre assassinato de Charlie Kirk

O FBI anunciou nesta quinta-feira que oferecerá até US$ 100 mil para quem fornecer informações verdadeiras que levem à captura do suspeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk em um campus universitário de Utah no dia anterior.

“O FBI está oferecendo uma recompensa de até US$ 100 mil por informações que levem à identificação e prisão dos responsáveis pelo assassinato de Charlie Kirk em 10 de setembro de 2025 na Utah Valley University em Orem, Utah”, escreveu a agência em sua conta oficial na rede social X (ex-Twitter).

Na mensagem, a agência lista um número para dicas telefônicas e o endereço de um site da divisão de Salt Lake City do FBI, para onde podem ser enviadas fotos e vídeos de possíveis suspeitos.

*Com informações da AFP e da EFE

