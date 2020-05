Trump celebra resultados positivos de vacina contra Covid-19: ‘Grande dia’

Chris Kleponis/EFE O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acena para fotógrafos



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que esta segunda-feira (18) foi “um grande dia” em relação aos avanços nas pesquisas clínicas para desenvolvimento de vacinas e medicamentos contra a Covid-19.

“Alguns grandes anúncios estão por vir”, afirmou, durante reunião com representantes de restaurantes americanos.

Mais cedo, em comunicado, a Moderna informou ter tido “dados positivos” em testes iniciais de uma vacina com 45 pessoas.

A companhia de biotecnologia, localizada em Massachusetts, nos EUA, afirmou que, nesta primeira etapa do estudo, todas as pessoas submetidas a duas doses tiveram resultado satisfatório, com presença de anticorpos contra o coronavírus.

É importante ressaltar que, neste momento, os testes clínicos estavam focados na segurança do composto, e ainda não é possível cravar que ele será capaz de prevenir que pessoas sejam infectadas pelo vírus. Mesmo assim, a notícia é boa.

A Moderna começará uma segunda fase de estudo imediatamente para, em julho, passar para a última etapa. A empresa mira a possibilidade de ter a vacina disponível já no outono do hemisfério norte, algo que jamais aconteceu na história de desenvolvimento de vacinas.

*Com informações do Estadão Conteúdo