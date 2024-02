Trump vence prévia em Nevada e debocha de Nikki Haley por perder para ‘nenhum dos candidatos’

Candidatos estão competindo pela vaga do Partido Republicano para concorrer às eleições presidenciais

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu o caucus republicano – que funciona como uma prévia das eleições presidenciais – em Nevada nesta quinta-feira, 8. O partido realizou dois tipos de prévias no Estado: o caucus e uma primária, na terça, 6,em que Nikki Haley, rival de Trump, ficou em segundo lugar – quem “venceu” foi a opção “nenhuma das anteriores”. No discurso após a vitória, Trump debochou de sua concorrente ao parabenizar “nenhuma das opções acima” pela maior dos votos. Trump e Haley estão competindo pela vaga do Partido Republicano para concorrer às eleições presidenciais. No Estado de Nevada, duas disputas são possíveis, o caucus ou a primária. Haley participou das primárias, enquanto Trump escolheu o caucus. Trump deve ganhar a maioria, se não todos, dos 26 delegados de Nevada. Ele precisa acumular 1.215 delegados para formalmente assegurar a indicação do partido à eleição presidencial dos Estados Unidos, o que pode ser atingido em março.

*Com informações de Estadão Conteúdo