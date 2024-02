Assista íntegra da reunião de Bolsonaro citada em relatório da PF

Gravação foi apreendida pela Polícia Federal na casa do tenente-coronel Mauro Cid e divulgada pelo STF nesta sexta-feira

Reprodução / STF Pela gravação, é possível ver Bolsonaro pedindo uma “reação” dos ministros a respeito de suposta fraude no sistema eleitoral



O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) retirou o sigilo do vídeo sobre a reunião ministerial realizada em 5 de julho de 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) com ministros de Estado. Pela gravação, é possível ver o político pedindo uma “reação” dos ministros a respeito de suposta fraude no sistema eleitoral, antes que o país virasse “uma grande guerrilha”. “Se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições?”, disse o então presidente na ocasião. A gravação foi apreendida pela Polícia Federal na casa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e disponibilizada no site do Supremo nesta sexta-feira, 9.

Assista a íntegra da gravação da reunião ministerial de julho de 2022: