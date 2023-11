Trump viajará à Argentina para se reunir com Javier Milei

Em uma conversa telefônica, republicano parabenizou o libertário e disse que sua vitória nas eleições está tendo ‘impacto mundial’

EFE/EPA/ADAM DAVIS Ex-presidente dos EUA Donald Trump fala no Aeroporto Internacional do Sul do Texas em Edimburgo, Texas, EUA,



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai viajar à Buenos Aires, na Argentina, para se encontrar com Javier Milei, confirmou o libertário na X (antigo Twitter). Os argentino e o norte-americano conversaram por noite de quarta-feira, o republicano parabenizou o presidente eleito pela vitória. “Sua vitória por tal diferença está tendo impacto mundial”, disse-lhe Trump, segundo Milei, que é um admirador ex-chefe de Estados dos Estados Unidos. Essa mensagem foi publicada nas redes sociais minutos depois que o jornalista Luis Majul, que trabalha em vários veículos de comunicação argentinos, incluindo o jornal “La Nación”, publicou a notícia em sua conta na rede social X (ex-Twitter), acrescentando que “o contato foi facilitado por Eduardo Bolsonaro”, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2023).

A conversa e seu conteúdo foram confirmados pelo gabinete de imprensa de Milei em um comunicado no qual revelou que “Trump antecipou que viajará à cidade de Buenos Aires para se reunir com ele”. Este foi o primeiro contato direto entre Milei e Trump depois da vitória do argentino nas eleições presidenciais. Antes, o ex-mandatário havia lhe enviado um vídeo de felicitações após a vitória do argentino nas presidenciais. Em paralelo, a imprensa local afirmou que Milei realizará nesta sexta-feira, 24, uma viagem relâmpago a Nova York por motivos pessoais para retornar no dia seguinte a Buenos Aires. O objetivo, segundo a imprensa, é visitar o túmulo de um rabino. No entanto, Diana Mondino, designada por Milei como sua futura chanceler, declarou “desconhecer” qualquer informação sobre essa viagem. A informação sobre a viagem de Trump à Argentina vem depois de uma conversa entre Milei e Joe Biden, no qual o líder norte-americano o parabenizou pela vitória, contudo, informou que não comparecerá a sua posse, marcada para o dia 10 de dezembro, devido a problemas de agenda.

Biden, de 81 anos, concorrerá à reeleição nas presidenciais em novembro do próximo ano. Entre os candidatos republicanos que poderiam enfrentar Biden na disputa pela Casa Branca está o ex-presidente Trump, para quem o economista argentino tem palavras muito elogiosas. Na noite da eleição, Trump se declarou “orgulhoso” da vitória do líder de extrema-direita. “Parabéns a Javier Milei por sua grande eleição como presidente da Argentina. O mundo inteiro estava de olho em você! Estou muito orgulhoso de você”, escreveu o ex-presidente americano nas redes sociais. Em outra mensagem, Trump postou uma foto de Milei e escreveu: “Vamos tornar a Argentina grande novamente”, em referência ao slogan popularizado pelo republicano nas eleições americanas de 2016.

*Com agências internacionais