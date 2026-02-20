Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump viajará para China entre 31 de março e 2 de abril

Trump viajará para China entre 31 de março e 2 de abril

Segundo rumores, o republicano e o presidente chinês, Xi Jinping, avaliam estender uma trégua comercial que interrompeu uma escalada tarifária no ano passado

  • Por Jovem Pan*
  • 20/02/2026 17h20
  • BlueSky
EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL Donald Trump Trump e Xi Jinping planejam estender uma trégua comercial que interrompeu uma escalada tarifária no ano passado

O presidente dos EUA, Donald Trump, viajará para a China de 31 de março a 2 de abril, informou a Casa Branca nesta sexta-feira, 20. Segundo rumores, o republicano e o presidente chinês, Xi Jinping, avaliam estender uma trégua comercial que interrompeu uma escalada tarifária no ano passado.

A visita seria a primeira conversa presencial desde uma reunião em outubro na Coreia do Sul, onde Trump concordou em reduzir as tarifas sobre a China em troca do compromisso por Pequim em reprimir o comércio ilícito de fentanil.

A proximidade do encontro acontece também à luz da derrubada pela Suprema Corte americana das tarifas impostas pelo republicano com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês).

Leia também

Trump afirma que decisão da Suprema Corte lhe permite 'destruir um país, mas não taxar'
Decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas coloca em xeque US$ 133 bi já arrecadados

*Estadão Conteúdo

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >