Trump visita local onde sofreu uma tentativa de assassinato e recebe apoio de Musk 

O ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato republicano, Donald Trump, fez uma visita a Butler, na Pensilvânia, local onde sofreu uma tentativa de assassinato em julho. Durante seu discurso, Trump reafirmou sua determinação, afirmando que “nunca” desistirá, em um cenário eleitoral que tem sido marcado por tensões e ameaças de violência. Ele descreveu o atirador como um “monstro abominável” e declarou: “Nunca vou me dobrar (…) Nunca vão me destruir.” A presença de Trump em Butler ocorre a um mês das eleições presidenciais, agendadas para 5 de novembro. O clima de incerteza e potencial violência é uma preocupação para o presidente Joe Biden, que teme por possíveis desdobramentos durante o pleito. Para garantir a segurança do evento, foram mobilizados franco-atiradores e um drone de vigilância, evidenciando a seriedade da situação.

Além de Trump, Elon Musk também participou do evento, incentivando os presentes a se registrarem para votar. Musk enfatizou a importância da vitória de Trump para a preservação da democracia nos Estados Unidos. A tentativa de assassinato contra Trump deu uma reviravolta na corrida presidencial. Biden se retirou da disputa, sendo substituído pela vice-presidente Kamala Harris, que está buscando recuperar a confiança dos eleitores democratas. Trump também aproveitou a ocasião para criticar a resposta do governo federal ao furacão Helene, acusando a administração Biden-Harris de desviar recursos destinados às vítimas. O Serviço Secreto, que enfrentou críticas por sua atuação durante o ataque, foi outro ponto de atenção nas declarações de Trump, que questionou a eficácia da segurança oferecida.

