Trump acusa Departamento de Justiça de interferir nas eleições americanas

Republicano afirmou que a instituição estaria desrespeitando suas próprias diretrizes ao agir de maneira que poderia influenciar o processo eleitoral

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Prática habitual do departamento é evitar ações que possam interferir em casos judiciais



O ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato republicano, Donald Trump, fez sérias acusações contra o Departamento de Justiça, alegando que a instituição está interferindo nas eleições. Em uma postagem nas redes sociais, Trump descreveu como um “ataque” a divulgação de um processo que o envolve, relacionado aos eventos do 6 de janeiro de 2021, quando ocorreu a invasão do Capitólio. O documento, com 165 páginas, foi apresentado pela juíza Tanya Chutkan e contém as evidências que o promotor especial Jack Smith pretende utilizar em um possível julgamento.

Em sua crítica, Trump afirmou que o Departamento de Justiça estaria desrespeitando suas próprias diretrizes ao agir de maneira que poderia influenciar o processo eleitoral. Ele destacou que, nos 60 dias que antecedem uma eleição, a prática habitual do departamento é evitar ações que possam interferir em casos judiciais. Embora essa prática seja comum, não existe uma política formal que proíba tais intervenções.

O processo judicial em questão revela detalhes sobre as interações de Trump com o ex-vice-presidente Mike Pence. Os promotores alegam que Trump tentou pressionar Pence a intervir na certificação da vitória de Joe Biden. A divulgação deste processo trouxe à tona novas disputas legais, especialmente em relação à imunidade de ex-presidentes, conforme discutido em decisões anteriores da Suprema Corte.

Além disso, Trump solicitou a um juiz federal que desconsiderasse duas das principais acusações que enfrenta, argumentando que a decisão da Suprema Corte justifica essa ação. Até o momento, a juíza Chutkan não se manifestou sobre a realização de uma audiência ou sobre a definição de uma data para o julgamento, deixando em aberto o futuro do caso.

