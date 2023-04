Trump volta a se apresentar à justiça em Nova York por fraude financeira

Ex-presidente dos EUA classificou como ‘ridículo’ o caso movido pelo Ministério Público da NY contra a da família Trump

John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ex-presidente também respondeu recentemente por suborno à atriz



Donald Trump foi interrogado durante horas, nesta quinta-feira, 13, em um caso aberto pelo Ministério Público de Nova York, que acusa o ex-presidente americano e três de seus filhos de fraude financeira na empresa da família, uma semana após ele ter sido acusado em outra ação criminal. O ex-presidente, de 76 anos, que pretende retornar à Casa Branca nas eleições de 2024, é alvo de uma série de investigações estaduais, federais e do Congresso, que ameaçam complicar suas ambições de voltar ao poder. Esta foi a segunda vez em pouco mais de uma semana em que ele teve que se apresentar à justiça nova-iorquina em dois casos diferentes. Trump chegou ao gabinete da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, no sul de Manhattan, por volta das 10h locais (11h de Brasília), e voltou à Trump Tower, na Quinta Avenida, pouco depois das 18h30 locais. “É um caso ridículo, assim como o restante dos casos de ingerência eleitoral de que sou alvo”, escreveu o ex-presidente em sua rede social, a Truth Social. Em setembro do ano passado, a procuradora-geral do estado processou Trump, Donald Trump Jr, Eric Trump e Ivanka Trump, alegando que eles cometeram uma fraude “incrível” na Trump Organization. Segundo sua ação, eles mentiram ao Fisco, a credores e seguradoras durante anos em um esquema que falsificou rotineiramente o valor das propriedades da organização com fins de enriquecimento.

*Com informações da AFP