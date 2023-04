Raro eclipse híbrido que ‘lança’ raios solares acontece nesta quarta; saiba como acompanhar

Fenômeno que exibirá as ‘contas de Baily’ não poderá ser visto do Brasil, mas é possível assistir transmissão ao vivo

Pixabay/ Dane Raro eclipse solar híbrido acontece nesta quarta-feira, 19



Um raríssimo eclipse acontecerá nesta quarta-feira, 19, entretanto, não poderá ser visto do Brasil, mas, é possível acompanhar em alguns canais do YouTube que farão a transmissão ao vivo do fenômeno. O raro eclipse solar híbrido, leva essa denominação porque a Lua vai bloqueando o sol de maneiras diferentes enquanto se move, alterando entre um eclipse total e um anular – quando se forma um anel brilhante. Ele começa como anular, passa para total e volta para forma inicial. É esperado que antes e depois da totalidade do fenômeno, que aconteça a ‘contas de Baily’ – quando raios solares escapam pela lateral desviando das crateras da Lua. A última vez que esse fenômeno aconteceu foi em 2013 e os próximos estão programados para 2031 e 2164. Austrália, Timor Leste e Indonésia são os lugares privilegiados para ver esses fenômenos, porém, mesmo eles não poderão ver toda a transação do eclipse, ou será a anular ou a total, isso porque apenas dois pontos da Terra possibilitaria a observação total, mas, elas ficam em áreas remotas do oceano. Apesar do eclipse atingir seu ponto máximo na quinta-feira, a Nasa informou que o evento terá início às 22h, horário de Brasília, da noite desta quarta-feira, mas atingirá o pico 1h de quinta.