Trump x Biden: Manifestantes se concentram em local de apuração na Filadélfia

Apoiadores dos dois candidatos se reúnem em local onde votos decisivos estão sendo contados

Reprodução/Twitter Policiais separam manifestantes nas proximidades do local em que os votos estão sendo contados.



Na reta final da contagem de voto da eleição presidencial dos Estados Unidos, apoiadores de Donald Trump e de Joe Biden estão em frente ao Centro de Convenções da Pensilvânia, na Filadélfia, onde a apuração está sendo realizada. Os apoiadores de Trump pedem “fim ao roubo” na contagem. Do outro lado, simpatizantes de Biden comemoram, de forma antecipada, uma provável vitória do democrata no estado e, consequentemente, na corrida pela Casa Branca.

O clima entre os manifestantes está contrastante: enquanto apoiadores de Biden comemoram com músicas e danças, defensores de Trump estão apreensivos. Os grupos estão separados por uma cerca de metal e por barreiras com policiais em bicicletas. Para evitar tumultos, um helicóptero está sobrevoando o centro da cidade. No local, a polícia prendeu dois homens armados que, supostamente, estariam planejando um ataque contra o centro de convenções.

O fim da apuração na Pensilvânia vem atraindo atenção do país depois que Biden ultrapassou Trump em número de votos na manhã desta sexta-feira, 6. No momento, Biden tem 49,5% dos votos e Trump tem 49,3%. Caso vença no estado, Biden conseguirá os 20 delegados do local e será eleito presidente dos EUA. As autoridades do estado esperam revelar o resultado de 3 mil votos nas próximas horas.

*Com informações da EFE