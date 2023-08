Homem percorre 130 km para escapar da polícia, abandona carro com 1,2 tonelada de maconha e foge por matagal

Motorista não obedeceu ordem de parada durante bloqueio policial em Santa Catarina; ele ainda não foi localizado

Divulgação/PRF Tabletes de maconha foram encontrados no interior de um veículo



Um carro foi apreendido com 1,2 toneladas de maconha em uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv), na manhã desta segunda-feira, 14, em Santa Catarina. A ocorrência se iniciou na BR-153 e a apreensão ocorreu na Rodovia SC-154, na altura de Passos Maia. A carga estava sendo transportada no interior de uma Toyota Hilux/SW4. O motorista conseguiu fugir. Segundo a PRF, o suspeito não obedeceu a uma ordem de parada e tentou escapar em alta velocidade pela rodovia. Durante a fuga, o home abandonou o veículo e invadiu uma propriedade às margens da via, quebrando um portão de acesso. O homem deixou o carro e se afugentou na vegetação. Durante a vistoria, os policiais encontraram centenas de tabletes de maconha no interior do veículo. Além disso, os agentes constataram que a caminhonete foi roubada no Rio de Janeiro e tinha placas de outro veículo. O suspeito ainda não foi localizado. A carga foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.