Tubarão com feições humanas encontrado na Indonésia é comparado com Zé Gotinha

Especialistas acreditam que as características do animal provavelmente foram causadas por um defeito congênito; criatura também está sendo comparada com o personagem infantil Baby Shark

Reprodução Twitter No Brasil, as imagens do tubarão encontrado na Indonésia levaram a comparações com o Zé Gotinha



Abdullah Nuren, de 48 anos, afirma que estava pescando na Indonésia quando um tubarão fêmea acidentalmente se prendeu em sua rede. Ao matar e abrir o animal, ele teria descoberto que se tratava de uma fêmea que estava grávida de três filhotes, sendo que um deles possuiria estranhas feições humanas. As supostas fotografias que foram tiradas do tubarão mostram que ele possui logo acima da boca dois olhos grandes e próximos um do outro. Na maior parte dos países estrangeiros, a comparação mais comum foi com o personagem infantil Baby Shark. No Brasil, no entanto, a criatura está sendo comparada com o Zé Gotinha, mascote das campanhas de vacinação contra o vírus da poliomielite.

Através do seu perfil no Twitter, o biólogo marinho David Shiffman descartou a possibilidade de se tratar de uma nova espécie e disse que as características do tubarão provavelmente foram causadas por um defeito congênito. “Isso não é algo que eu estudo, mas alguns especialistas que eu sigo relatam que pode ser um caso de ciclopia parcial com uma órbita fundida, mas ainda com dois olhos”, escreveu. A ciclopia, nome dado devido ao ser mitológico grego Ciclope, é o desenvolvimento de apenas um olho no embrião, que pode acontecer inclusive com humanos.

