Ovelha é encontrada em floresta da Austrália com 35 kg de lã acumulados; veja vídeo

O animal já estava adoecendo quando foi resgatado e recebeu a sua primeira tosquia depois de muito tempo; processo de transformação foi registrado e divulgado na rede social Tik Tok

Divulgação Santuário da Fazenda da Missão de Edgar A ovelha foi apelidada de Baarack e está sendo cuidada por um santuário de animais de fazenda



Uma ovelha encontrada em uma floresta de Victoria, na Austrália, produziu mais de 35 quilos de lã ao ser tosquiada. O animal estava doente quando foi resgatado pelo Santuário da Fazenda da Missão de Edgar, que o apelidou de Baarack. A instituição acredita que a ovelha teve um dono no passado, mas certamente não tinha a sua pelagem cortada há muitos anos, já que a lã espessa e emaranhada chegava a prejudicar a visão do bicho. O vídeo da tosquia de Baarack foi compartilhada na rede social Tik Tok, onde teve mais de 18.5 milhões de visualizações.

Kelly Dinham, uma das integrantes da fazenda que resgatou Baarack, explicou que, antigamente, a lã das ovelhas selvagens caía de acordo com as estações do ano. Com a domesticação, no entanto, esses animais passaram a precisar da intervenção humana. “As ovelhas precisam ser tosquiadas pelo menos uma vez por ano. Caso contrário, a lã continua a crescer e crescer, como aconteceu aqui”, acrescentou Kyle Behrend, outro membro do santuário. A lã em excesso eventualmente leva ao acúmulo de urina e fezes que, por sua vez, podem causar uma infecção no animal e até levar à morte.



Os 35 quilos retirados durante a tosquia de Baarack, no entanto, ainda estão longe do recorde mundial: em 2015, a ovelha Chris foi resgatada em situação semelhante na Austrália e produziu 41 quilos de lã. O Santuário de Little Oak, que tomou conta dela até a sua morte em 2019, ressaltou que esse não é um título a se cobiçar, já que significa que a ovelha tinha sido vítima da negligência humana por anos. Felizmente, a última atualização feita pela Missão de Edgar mostrava Baarack em boas condições de saúde e na companhia de outros animais da sua espécie.