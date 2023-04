Tumulto deixa 78 mortos e dezenas de feridos na capital do Iêmen

Confusão aconteceu durante uma distribuição aleatória de dinheiro feita por alguns comerciantes, diz o governo

AL-MASIRAH TV / AFPTV / AFP Dezenas de feridos foram atendidos em hospitais de Sana, capital do Iêmen



Ao menos 78 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta quarta-feira, 19, durante um tumulto em Sana, capital do Iêmen, controlada por rebeldes xiitas houthis, em um centro de distribuição de ajuda, disseram fontes sanitárias insurgentes. “As vítimas aumentaram para 78 cidadãos e dezenas ficaram feridos”, informou Mutahar al-Marouni, diretor do departamento de saúde de Sana, à emissora “Al Masirah”, porta-voz dos houthis. O porta-voz do Ministério do Interior dos houthis, general Abdul Khaliq, chamou os acontecimentos desta noite de um “trágico e doloroso acidente em que dezenas de pessoas foram mortas por um tumulto de cidadãos durante a distribuição aleatória de dinheiro por alguns comerciantes sem coordenação com o Ministério do Interior”, informou a agência de notícias dos insurgentes, “Saba”. O funcionário da pasta detalhou que dois dos comerciantes responsáveis pela distribuição foram presos, enquanto a procuradoria foi imediatamente mobilizada para investigar os fatos.

Em vídeo publicado por “Al Masirah”, uma multidão pode ser vista prensada em uma das ruas de Sana, enquanto pessoas pressionam para sair. O chefe adjunto do Hospital Al Thawra informou que foram recebidos 78 corpos apenas nas suas instalações, mas espera-se que o número de mortos seja mais elevado à medida que mais corpos chegam a outros hospitais de Sana. A capital do Iêmen tem sido controlada por rebeldes apoiados pelo Irã desde 2014, quando começou um conflito que forçou o governo iemenita internacionalmente reconhecido a se exilar em Aden, no sul do país. A guerra no Iêmen, à qual a Arábia Saudita interveio em 2015 como líder de uma coalizão militar, causou a pior catástrofe humanitária do planeta.

*Com informações da EFE