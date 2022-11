Turista brasileiro morre após ser atingido por placa de gelo na Argentina; veja vídeo

Homem fazia parte de grupo que tentava entrar em caverna de acesso proibido perto da cidade de Ushuaia; filmagem registrou momento do acidente

Reprodução/Twitter @JCANoticias Grupo de visitantes estava entrando na caverna no momento do acidente



Um turista brasileiro morreu ao ser atingido por uma placa de gelo em uma caverna na cidade de Ushuaia, na Argentina. A informação foi confirmada pelas autoridades locais, que não divulgaram informações sobre a identidade do turista. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira, 3, quando um grupo de visitantes entrou na Caverna Jimbo, formação situada nas zonas glaciares e que está com acesso suspenso por causa do desprendimento de pedras e fragmentos de gelo. Dentro do local, a placa de gelo cai e acerta o brasileiro, que liderava a expedição. Socorristas da Comissão de Auxílio de Ushuaia constaram a morte do turista e o encaminharam para um tribunal, onde o juiz determinou a autopsia. A caverna fica dentro do Parque Nacional da Terra do Fogo, mais de 3 mil quilômetros ao sul da capital Buenos Aires. A prefeitura alerta os turistas sobre os riscos de entrar na caverna desde 2021, sob o argumento de que o local corre risco de colapsar. Um vídeo gravado por outro turista mostra o momento em que o grupo tenta entrar na caverna e a placa cai sobre o brasileiro.

Confira o registro:

Turista #brasileño fallecido por un desprendimiento de hielo en una cueva cercana a #ushuaiahttps://t.co/W8vZwA8K9C El incidente se registró esta tarde en la denominada Cueva de Jimbo del Valle de Andorra donde se prohíbe el ingreso por razones de https://t.co/q3KdZm7SP4 pic.twitter.com/d6OFHeOniv — JCAnoticias FindelMundo (@JCAnoticias) November 3, 2022

*Com informações da AFP