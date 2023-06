Turista escreve em parede do Coliseu, em Roma, e é procurado pela polícia; assista

Homem pode pegar até cinco anos de prisão por depredação e pagar multa de R$ 79 mil

Reprodução/ twitter @arquitetapage Turista está sendo procurado após depredar parede no Coliseu, em Roma



Um turista apareceu em vídeo escrevendo nas paredes do Coliseu, em Roma, e causou revolta na Itália. O homem usa uma chave para escrever “Ivan + Harley 23/6/23” na parte interna da construção. A gravação foi feita por uma terceira pessoa e publicada no fim de semana nas redes sociais. As autoridades procuram o turista para puni-lo. O Ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, pediu uma punição exemplar e ressaltou que o local “é um dos mais famosos do mundo” e a depredação é “muito séria, indigna e um sinal de grande incivilidade”. Caso seja identificado e condenado, o homem que entalhou a frase no Coliseu pode pegar até cinco anos de prisão e pagar uma multa de 15 mil euros (R$ 79 mil, na cotação atual). Essa não é a primeira vez que o interior do Coliseu é depredado. Segundo a mídia italiana, nos últimos anos alguns visitantes foram detidos por deixarem inscrições ou tentarem roubar fragmentos de pedras.