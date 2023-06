Donos de escola denunciados por maus-tratos são presos em SP

Justiça decretou prisão temporária dos proprietários nesta terça-feira, 27; ambos passarão por audiência de custódia nesta quarta-feira, 28

Reprodução/Twitter/@pavarini Criança foi amarrada pela blusa em um poste



Os donos de uma escola particular da escola particular Pequiá, localizada no bairro do Cambuci, em São Paulo, foram presos no início da noite desta terça-feira, 27. Os dois são investigados por maus-tratos de alunos. Mais cedo, a Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária, por 30 dias, dos proprietários. Imagens obtidas pela Polícia Civil para ajudar nas investigações dos casos e que circulam nas redes sociais mostram “situações vexatórias”, como disse o delegado Fábio Daré. De acordo com ele, além das gravações, os depoimentos dados por ao menos 12 pais e mães à polícia são parecidos e foram determinantes para a investigação. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Civil cumpriu os mandados de prisões temporárias contra os donos da instituição. Além dos pais e mães, duas professoras prestaram depoimento à polícia. Os casos foram descobertos depois que uma educadora da escola conseguiu gravar escondido os episódios de maus-tratos. Em uma foto, por exemplo, é possível ver uma criança amarrada pela blusa em um poste. “A mulher permanecerá detida no 6º Distrito Policial e o homem será encaminhado ao 8º Distrito Policial”, disse a SSP. De acordo com a pasta, ambos passarão por audiência de custódia nesta quarta-feira, 28. A reportagem do site da Jovem Pan tenta localizar a defesa dos investigados.