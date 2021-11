Turista morre após sofrer parada cardíaca em visita a Machu Picchu

Norte-americano subia montanha Huayna Picchu quando passou mal; ele teve morte certificada após ser socorrido pela equipe do parque arqueológico

PIERRE ANDRE LECLERCQ/Creative Commons Morte de turista ocorreu quando ele tentava subir montanha Huayna Picchu



Um turista dos Estados Unidos morreu neste domingo, 22, ao sofrer uma parada cardíaca enquanto visitava o parque arqueológico de Machu Picchu, localizado a mais de 2,5 mil metros acima do nível do mar na região de Cusco, no sul do Peru. De acordo com fontes oficiais, o homem, identificado como Kanaparti Butchi Babu, apresentou problemas respiratórios quando subiu a montanha Huayna Picchu, espaço que tem acesso restrito por ser íngreme e arriscado, permitindo a visitação de pouquíssimos visitantes por dia. “A equipe do Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu agiu rapidamente ao pedido de ajuda dos acompanhantes do turista, que, chegando ao posto de controle no final da trilha de Huayna Picchu, apresentou problemas respiratórios”, disse a Direção Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) em comunicado, antes de acrescentar que o homem foi transferido para um centro de saúde localizado na parte inferior da montanha, “onde infelizmente a morte foi certificada”.

A imprensa local afirmou que o corpo do turista permanece na região e disse que, após os procedimentos entre a embaixada dos EUA e o Ministério das Relações Exteriores peruano, ele será transferido para o seu país. Depois de expressar os “pesares e sinceras condolências” aos familiares da vítima, o Ministério da Cultura peruano recomendou aos visitantes que “tomem as precauções necessárias para que a sua saúde não seja afetada quando visitarem sítios arqueológicos em grande altitude ou zonas de difícil acesso”. Huayna Picchu, cujo nome em quechua significa “jovem montanha”, faz parte do circuito turístico da famosa cidadela de Machu Picchu, considerada Patrimônio Mundial pela Unesco e reconhecida desde 2007 como uma das maravilhas modernas da humanidade.

*Com informações da EFE