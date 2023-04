Turista tira foto ‘descolada’ em Auschwitz e gera revolta na internet: ‘Qual a legenda? À beira da morte?’; Memorial pede respeito

Campo de concentração foi o local do extermínio de um milhão de judeus: Memorial de Auschwitz disse entender que imagens tem valor emocional e documental, mas que é preciso respeitar à memória do Holocausto

Reprodução/Twitter/@MariaRMGBNews Turista tira foto descontraída em Auschwitz e revolta internet



O Memorial de Auschwitz usou as redes sociais para pedir que os turistas que vão ao local respeitem à memória do Holocausto e não tirem fotos descoladas. A solicitação foi feita após a viralização de um registro feito por uma turista em que ela aparece sentada deforma descontraída e sorrido no trilho do trem que levavam os judeus para o campo de concentração na Polônia. “Fotos tem um imenso valor emocional e documental para os visitantes. Imagem nos ajuda a lembrar. Quando vier visitar o Memorial de Auschwitz, tenha em mente que este foi o lugar em que uma milhão de pessoas foram assassinadas. Respeitem suas memórias”, escreveu a conta oficial do memorial no Twitter. A imagem da mulher sentada nos trilhos gerou revolta em alguns internautas. “Hoje eu tive uma das experiências mais angustiantes da minha vida. Lamentavelmente, não parecia que todos ali achavam isso tão comovente”, escreveu Maria, produtora do canal britânico GB News, no Twitter. “Quando eu estava lá, lembro-me do guia pedindo às pessoas que não fizessem isso por respeito”, disse outro internauta. “O que há de errado com as pessoas que ainda tem que ser perguntado?”, disse outro. “E como… qual é a legenda para isso? “Aqui estou…à beira da morte wink wink lol”. Além disso, a pessoa que tirou a foto não disse a ela: “Simhhhh … não, não vamos fazer isso”, escreveu Lina de Florias, apresentadora do programa Morning News. O campo de concentração Auschwitz foi criado em 1940 pela Alemanha nazista para abrigar políticos poloneses, porém, no local foi aplicado o plano Solução Final, do ditador Adolf Hitler, para matar os judeus. Só em Auschwitz, maior centro de execuções, um milhão foram mortos. Ao todo 6 milhões de judeus foram exterminados. Essa não foi a primeira vez que o Memorial de Auschwitz fez esse pedido aos turistas. Em 2019 ele já tinha dado a mesma mensagem e, na ocasião, compartilhado algumas fotos.

Pictures can hold immense emotional & documentation value for visitors. Images help us remember. When coming to @AuschwitzMuseum visitors should bear in mind that they enter the authentic site of the former camp where over 1 million people were murdered. Respect their memory. — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 16, 2023