Turistas que visitam os EUA terão que apresentar cinco anos de seu histórico de mídias sociais

Ação faz parte das novas propostas do governo de Donald Trump

  • Por Nátaly Tenório
  • 10/12/2025 17h36
JOSÉ PREZIOSO/AFP Aeroporto Americano Também podem ocorrer alterações na tecnologia que sustenta o processo de solicitação do visto

Cidadãos de 42 países terão de divulgar o histórico dos últimos cinco anos de suas redes sociais para visitar os Estados Unidos, mesmo que estejam contemplados em acordo para isenção de visto. Ação faz parte das novas propostas do governo de Donald Trump.

O Departamento de Segurança Interna informou nesta quarta-feira (10) que os candidatos a entrar no território americano sob o programa de isenção de visto deverão adicionar as redes sociais como um “elemento de dados obrigatório”.

Também podem ocorrer alterações na tecnologia que sustenta o processo de solicitação, incluindo a exigência de uma selfie, além das fotos do passaporte.

