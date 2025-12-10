María Corina Machado viaja a Oslo, mas não vai participar de Nobel da Paz

Líder opositora conseguiu deixar a Venezuela com a ajuda dos Estados Unidos, mas não chegará a tempo da cerimônia

AFP Machado, que estava em paradeiro desconhecido desde 2024, foi impedida de concorrer à presidência nas eleições de julho daquele ano



A líder opositora venezuelana Maria Corina Machado conseguiu deixar a Venezuela com a ajuda dos Estados Unidos, após enfrentar restrições legais e perseguição política sob o governo de Nicolás Maduro. Machado, que estava em paradeiro desconhecido desde 2024, foi impedida de concorrer à presidência nas eleições de julho daquele ano, em um pleito marcado por alegações de fraude. Agora, ela está a caminho de Oslo, na Noruega, para receber o Prêmio Nobel da Paz de 2025, concedido por sua luta pela democracia e direitos civis na Venezuela. Porém, Corina não chegará a tempo da cerimônia no país nórdico.

A saída de Machado do país foi cercada de incertezas e riscos, com autoridades norueguesas destacando a complexidade de seu deslocamento. Em novembro, o procurador-geral da Venezuela havia declarado que Machado seria considerada fugitiva se tentasse deixar o país, devido a acusações de conspiração e traição à pátria. Apesar disso, a confirmação de sua partida foi amplamente divulgada por veículos de comunicação venezuelanos, incluindo a rede estatal VTV, que serve como porta-voz do governo Maduro.

