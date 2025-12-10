Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > María Corina Machado viaja a Oslo, mas não vai participar de Nobel da Paz

María Corina Machado viaja a Oslo, mas não vai participar de Nobel da Paz

Líder opositora conseguiu deixar a Venezuela com a ajuda dos Estados Unidos, mas não chegará a tempo da cerimônia

  • Por Jovem Pan
  • 10/12/2025 10h33
AFP A líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado ganha o Prêmio Nobel da Paz de 2025, anunciou o Comitê Norueguês do Nobel em 10 de outubro de 2025. A líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado discursa para apoiadores enquanto segura registros eleitorais durante um comício em Caracas em 28 de agosto de 2024. Machado, que estava em paradeiro desconhecido desde 2024, foi impedida de concorrer à presidência nas eleições de julho daquele ano

A líder opositora venezuelana Maria Corina Machado conseguiu deixar a Venezuela com a ajuda dos Estados Unidos, após enfrentar restrições legais e perseguição política sob o governo de Nicolás Maduro. Machado, que estava em paradeiro desconhecido desde 2024, foi impedida de concorrer à presidência nas eleições de julho daquele ano, em um pleito marcado por alegações de fraude. Agora, ela está a caminho de Oslo, na Noruega, para receber o Prêmio Nobel da Paz de 2025, concedido por sua luta pela democracia e direitos civis na Venezuela. Porém, Corina não chegará a tempo da cerimônia no país nórdico.

A saída de Machado do país foi cercada de incertezas e riscos, com autoridades norueguesas destacando a complexidade de seu deslocamento. Em novembro, o procurador-geral da Venezuela havia declarado que Machado seria considerada fugitiva se tentasse deixar o país, devido a acusações de conspiração e traição à pátria. Apesar disso, a confirmação de sua partida foi amplamente divulgada por veículos de comunicação venezuelanos, incluindo a rede estatal VTV, que serve como porta-voz do governo Maduro.

Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA

