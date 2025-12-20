Jovem Pan > Notícias > Mundo > Turistas vão ter que pagar R$ 12 reais para chegar perto da Fontana Di Trevi

Prefeitura anunciou nesta sexta-feira (19) que vai cobrar ingressos de 2 euros; medida começa a valer em fevereiro de 2026

  • Por Jovem Pan
  • 20/12/2025 00h00
FILIPPO MONTEFORTE / AFP fontana di trevi Turistas fazem fila ao redor da Fontana di Trevi, no centro de Roma, em 19 de dezembro de 2025

A Fontada Di Trevi, um dos lugares mais emblemáticos e mais visitados de Roma, vai passar a cobrar uma taxa dos turistas que querem chegar perto dela. A prefeitura anunciou nesta sexta-feira (19) que vai cobrar ingressos de 2 euros (R$ 12, na cotação atual). A medida começa a valer em fevereiro de 2026.

Roberto Gualtieri, prefeito de Roma, garantiu que o monumento continuará podendo ser visto à distância de forma gratuita, mas o acesso mais próximo será permitido apenas a quem tiver ingresso.

“A partir de 1º de fevereiro, introduzimos a cobrança de ingresso para seis locais” da capital italiana, entre eles a Fontana di Trevi, declarou.

A medida, no entanto, só é válida para os turistas. Moradores da capital italiana terão acesso gratuito. O ingresso também não será cobrado durante o período que vai das 22h às 9h. Não é só a Fontana que entrou na lista de cobrança, outros lugares também vão passar a ser cobrados. Como:

  • Villa di Massenzio;
  • Museu Napoleônico;
  • Museu Carlo Barracco;
  • Museu Carlo Pilotti;
  • Museu Pietro Canonica

No caso desses últimos, os bilhetes custarão cinco euros. A cobrança de ingresso deverá render aos cofres romanos cerca de 6,5 milhões de euros por ano. O Panteão, uma igreja instalada em um antigo templo romano, passou a cobrar ingresso dos visitantes em 2023.

