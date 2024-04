Turquia conclui resgate de 174 pessoas após acidente em teleférico

Mais de duas mil pessoas e quatro helicópteros participaram dos trabalhos de resgate, que tiveram dificuldade por conta do vento

Reprodução/Twitter Segundo o Ministério do Interior do país, uma das cabines do teleférico bateu em um poste e seus passageiros caíram em uma área rochosa, causando a morte de um dos ocupantes e ferindo outras dez pessoas



Os trabalhos de resgate das 174 pessoas que ficaram presas em um teleférico localizado na cidade turística Antalya, na Turquia, foram concluídos neste sábado (13). Segundo o Ministério do Interior do país, uma das cabines do teleférico bateu em um poste e seus passageiros caíram em uma área rochosa, causando a morte de um dos ocupantes e ferindo outras dez pessoas. Após tratar e evacuar os feridos, as equipes de resgate começaram a evacuar os visitantes das demais cabines, em uma operação que demorou 23 horas para ser concluída.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O teleférico danificado transporta turistas da praia de Konyaalti até um restaurante e plataforma de observação no topo do pico Tünektepe, a mais de 600 metros de altura. Mais de duas mil pessoas e quatro helicópteros participaram dos trabalhos de resgate, que tiveram dificuldade por conta vento. O ministro da Justiça turco, Yılmaz Tunç, afirmou que um relatório preliminar apontou a corrosão e o mau estado de certos elementos do teleférico como a causa do acidente.

A investigação também concluiu que a empresa que explora a linha não possuía plano de emergência e evacuação, razão pela qual foram emitidos mandados de detenção para 13 suspeitos, incluindo funcionários da empresa operadora e da empresa responsável pela manutenção.

Dün akşam Antalya Konyaaltı’nda Sarısu teleferik hattında meydana gelen kazada maalesef 1️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7️⃣ vatandaşımız ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Teleferikte mahsur kalan… pic.twitter.com/jzvHoYOdo4 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024

*Com informações da Agência EFE