Twitter alertará usuários sobre possibilidade de informações falsas durante eleição nos EUA

Avisos como ‘pode ser que você encontre informações erradas sobre o voto por correio’ ou ‘pode ser que os resultados eleitorais atrasem’ estarão disponíveis na plataforma

Twitter trabalhará durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos



O Twitter anunciou nesta segunda-feira, 26, que a partir de hoje até as eleições presidenciais nos Estados Unidos, na semana que vem, alertará os usuários preventivamente diante da possibilidade de encontrarem informações falsas na plataforma. A empresa já tem regras de uso rígidas e mecanismos para suprimir ou ocultar notícias que considere falsas, mas esta será a primeira vez que alertará os usuários de que eles podem encontrar conteúdos que não foram aprovados pelos verificadores.

Durante os próximos dias, os usuários nos EUA que acessarem a rede social verão mensagens destacadas na parte superior da tela, como “pode ser que você encontre informações erradas sobre o voto por correio” ou “pode ser que os resultados eleitorais atrasem”. Essas mensagens serão acompanhadas de links para outros portais com mais informações sobre as questões “mais comuns sobre as quais estão circulando fake news“, informou o chefe de integridade da plataforma, Yoel Roth.

No início de outubro, o Twiter já antecipou que corrigirá os candidatos e usuários que atribuírem a vitória eleitoral antes do anúncio oficial ou sem que veículos de comunicação independentes tenham noticiado. Devido à grande quantidade de votos pelo correio esperada para este ano, por causa da pandemia de Covid-19, existe a possibilidade de que a apuração demore mais do que o habitual. O Twitter também enfatizou que eliminará qualquer mensagem que incentive intervenções no processo eleitoral ou qualquer ato violento.

*Com informações da EFE