Incêndios florestais na Califórnia deixam dois bombeiros criticamente feridos

Bombeiros de 26 e 31 anos tiveram mais de 50% do corpo atingido pelas chamas do incêndio, que até o momento não tem causa definida

MIKE BLAKE/Reuters/26.10.2020 Dois bombeiros ficaram gravemente feridos tentando conter incêndio



Pelo menos dois bombeiros, de 26 e 31 anos, ficaram criticamente feridos tentando combater incêndios na região de Silverado, no condado de Orange, na Califórnia, nesta segunda-feira, 26. Segundo o serviço de monitoramento de incêndios da região, até o momento, nenhuma parte do incêndio pode ser considerada como contida. Ao todo, uma área de 4 mil acres (16 km²) foi atingida, pelo menos seis trechos de estradas foram bloqueados pelo fogo e mais de 70 mil pessoas foram evacuadas das próprias residências por medidas de segurança.

Segundo a autoridade de combate a incêndios no condado de Orange, o bombeiro mais novo teve 65% do corpo atingido por queimaduras de 2º e 3º graus. O mais velho, teve 50% do corpo atingido pelas mesmas queimaduras. “Por favor, os mantenha nos seus pensamentos e orações”, pediu o comandante Brian Fennessy em coletiva de imprensa. Com o incêndio atingindo grandes proporções, os helicópteros usados para derramar água na região precisaram suspender os voos por algumas horas. A causa do fogo não foi determinada até o momento.